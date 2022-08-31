***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 11:14
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059041
BIST
11:503.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 11,77
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
11:5018,1957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
11:5018,1798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1494
11:501.002,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.002,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.002,43
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|49.405.492
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|20.734.062
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.213.998
|% 9,94
|
|KONTR
|232,90
|207.353.661
|% 9,24
|
|ESCAR
|43,20
|2.864.635
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.503.669
|% -9,98
|
|FLAP
|7,09
|65.512.026
|% -6,22
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,35
|3.408.948.144
|% 2,70
|
|GARAN
|23,32
|1.298.325.546
|% -3,72
|
|HALKB
|8,31
|1.240.929.913
|% 5,99
|
|EKGYO
|4,02
|922.157.615
|% -0,25
|
|PETKM
|13,57
|905.088.801
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,02
|922.157.615
|% -0,25
|
|HALKB
|8,31
|1.240.929.913
|% 5,99
|
|VAKBN
|7,10
|873.685.203
|% 6,77
|
|YKBNK
|6,86
|793.254.689
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|621.825.227
|% -1,51
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1799
|18,2044
|% 0,02
|
|Euro
|18,1666
|18,1710
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,1188
|21,2247
|% 0,07
|
|Frank
|18,5225
|18,6341
|% -0,24
|
|Riyal
|4,8284
|4,8526
|% 0,16
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.735
|6.792
|-40,00
|
|Yarım
|3.282
|3.321
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,13
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|-1,43
|
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