***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:00
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073791
BIST
12:593.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 21,06
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:5918,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:5918,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:59981,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,09
|Açılış
|: 981,24
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,74
BIST En Aktif Hisseler12:57
|SILVR
|28,60
|25.795.567
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|3.785.745
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|275.051.599
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|22.999.288
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.265.672
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,88
|90.901.170
|% -10,00
|
|GESAN
|142,20
|544.166.638
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|226.698.492
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.380.872
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|215.140.734
|% -9,89
|
|THYAO
|101,90
|3.176.453.558
|% 2,41
|
|SASA
|105,40
|1.719.416.132
|% 5,40
|
|SISE
|33,20
|1.647.192.745
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,79
|1.477.038.883
|% 2,13
|
|YKBNK
|9,61
|1.441.181.326
|% 2,56
|
|TSKB
|3,12
|834.687.534
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,14
|566.256.748
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,66
|1.208.149.179
|% 0,65
|
|YKBNK
|9,61
|1.441.181.326
|% 2,56
|
|ISCTR
|9,96
|1.212.729.044
|% 3,11
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6119
|% 0,16
|
|Euro
|18,3672
|18,3741
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9939
|21,0992
|% 0,37
|
|Frank
|18,4821
|18,5935
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,04
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.624
|6.706
|-63,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|89,97
|89,97
|-1,24
|