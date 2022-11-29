***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:48
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082821
BIST
10:404.886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -37,21
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.880
10:4018,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:4019,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0963
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:401.049,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.049,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:40
|BFREN
|3.800,10
|40.720.560
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|680.912.105
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|17.920.426
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|6.259.546
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|205.216.295
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|37.067.974
|% -9,94
|
|PNLSN
|34,30
|13.381.465
|% -9,83
|
|PRDGS
|15,70
|19.762.760
|% -9,77
|
|HUNER
|12,98
|31.145.671
|% -7,42
|
|BAYRK
|9,78
|27.298.162
|% -7,39
|
|THYAO
|115,10
|1.744.800.639
|% 0,00
|
|KOZAL
|349,30
|995.763.831
|% 4,77
|
|PETKM
|17,89
|935.343.849
|% -1,97
|
|KRDMD
|14,52
|823.169.755
|% 1,47
|
|ASELS
|46,80
|797.362.043
|% -0,47
|
|EKGYO
|6,99
|626.597.677
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,75
|201.336.961
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,88
|724.768.025
|% -0,17
|
|ISCTR
|10,27
|595.071.086
|% -0,58
|
|KRDMD
|14,52
|823.169.755
|% 1,47
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6371
|% 0,06
|
|Euro
|19,3488
|19,3547
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,2702
|22,3819
|% 0,37
|
|Frank
|19,5737
|19,6916
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,02
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|14,31
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.012
|7.079
|43,00
|
|Yarım
|3.401
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|0,15
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|1,41
|