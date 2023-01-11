***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:41
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100246
BIST
14:294.885
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -103,40
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.884
14:2918,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:2920,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0339
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:291.138,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.138,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SDTTR
|56,65
|5.845.714
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.380.918
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.905.253
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,45
|267.737.396
|% 7,81
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|18.461.428
|% -9,92
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|277.685.112
|% -9,91
|
|THYAO
|130,80
|5.244.772.206
|% -0,30
|
|EREGL
|37,96
|3.572.923.033
|% 0,26
|
|ASELS
|56,40
|3.184.858.904
|% -3,01
|
|KRDMD
|18,02
|2.798.843.752
|% -0,66
|
|KOZAL
|553,00
|2.716.537.457
|% -1,78
|
|EKGYO
|8,45
|1.886.547.513
|% -0,59
|
|YKBNK
|9,12
|1.712.773.093
|% -4,30
|
|KRDMD
|18,02
|2.798.843.752
|% -0,66
|
|SKBNK
|2,64
|389.659.565
|% -3,30
|
|KATMR
|2,09
|277.685.112
|% -9,91
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7790
|% 0,03
|
|Euro
|20,1912
|20,1961
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7078
|22,8217
|% -0,16
|
|Frank
|20,2382
|20,3601
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% -0,02
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,07
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|0,47
|