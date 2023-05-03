***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:22
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146119
BIST
14:074.404
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -102,15
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:0719,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:0721,5145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1059
|Açılış
|: 22,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:071.262,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.262,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:07
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.404.021
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.273.487
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,84
|82.199.886
|% 7,87
|
|ISMEN
|44,52
|91.190.214
|% 6,76
|
|KOPOL
|40,50
|84.566.788
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|633.337.930
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.805.753
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.075.478
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.789.165
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,75
|4.423.673.162
|% -1,52
|
|THYAO
|125,70
|2.181.596.942
|% -0,48
|
|EREGL
|31,16
|1.421.494.237
|% -3,35
|
|KOZAL
|16,23
|1.379.726.298
|% -8,87
|
|TUPRS
|65,50
|1.201.620.132
|% 0,23
|
|KOZAL
|16,23
|1.379.726.298
|% -8,87
|
|EKGYO
|5,48
|457.356.133
|% -4,70
|
|YKBNK
|9,20
|554.272.197
|% -1,60
|
|EUPWR
|77,75
|4.423.673.162
|% -1,52
|
|ISCTR
|10,60
|485.357.986
|% -1,03
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4736
|19,4777
|% 0,08
|
|Euro
|21,5056
|21,5145
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,2868
|24,4086
|% 0,40
|
|Frank
|21,8101
|21,9415
|% 0,52
|
|Riyal
|5,1769
|5,2029
|% 0,07
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22SEYKM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 735 adet işlem
-
14:21AKCNS
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 983, 562 adet işlem
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, THYAO, BIMAS
-
14:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 48 kaybederek (% -2.31 ) 3, 956
-
14:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DESPC, LIDER, EYGYO, KTSKR, ONCSM, CRDFA, ALFAS, SUMAS, GOZDE