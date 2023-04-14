***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.04.2023Tescil Tarihi14.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.04.2023 - 10812Açıklamalar06.04.2023 Olağan Genel Kurulu ile bağımsız denetim kurulu olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, 14.04.2023 tarih ve 10812 no.lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edildiği ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138943BIST