***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesin'de "Şirket'în çıkartılmış sermayesi 51.802.638 (Ellibirmilyonsekizyüzikibinaltıyüzotuzsekiz) Türk Lirası olup muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir. " şeklinde güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954568BIST