***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesin'de "Şirket'în çıkartılmış sermayesi 51.802.638 (Ellibirmilyonsekizyüzikibinaltıyüzotuzsekiz) Türk Lirası olup muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir. " şeklinde güncellenmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 01/03/2021 01/03/2021 10277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954843BIST