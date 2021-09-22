***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesin'de "Şirket'în çıkartılmış sermayesi 212.918.465 TL (İkiyüzonkimilyondokuzyüzonsekizbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası) olup muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir. " şeklinde güncellenmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 14/09/2021 15/09/2021 104096 01/03/2021 01/03/2021 10277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964904BIST