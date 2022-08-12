***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2022 Dönemi Konsolide Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055237BIST