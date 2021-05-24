Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

24.05.2021 18:49



***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/05/2021
Karar Sayısı
13
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2021 tarih, 13 sayılı kararıyla onaylanmış olan, 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemine ait Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmıştır. 
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemine ait Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca
A)    Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
B)    Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C)   Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Şirket'imizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
Abdullah Çeker                    Güven Çelikay    
  Genel Müdür             Genel Müdür Yardımcısı(Mali İşler)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937603


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.452
Değişim :  0,02% |  0,34
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.452  
En Yüksek
1.458 En Düşük
1.442
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 42,90 113.807.028 % 10,00  
MERKO 6,83 18.712.292 % 9,98  
TDGYO 7,17 12.153.007 % 9,97  
SEYKM 24,94 28.065.495 % 9,96  
BASCM 14,27 1.039.854 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3877 8,3938 % -0,26  
Euro 10,2452 10,2555 % -0,04  
Sterlin 11,8381 11,8975 % -0,29  
Frank 9,3151 9,3712 % -0,22  
Riyal 2,2312 2,2424 % -0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 2,74  
Altın Gr. 508 508 -0,78  
Cumhuriyet 3.352 3.403 12,00  
Tam 3.335 3.419 11,14  
Yarım 1.612 1.654 5,39  
Çeyrek 809 827 2,70  
Gümüş.Ons 27,77 27,80 0,22  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,03  
B. Petrol 68,37 68,37 2,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru