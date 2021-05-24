***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/05/2021Karar Sayısı13SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.05.2021 tarih, 13 sayılı kararıyla onaylanmış olan, 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemine ait Faaliyet Raporu KAP'ta yayınlanmıştır.Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 dönemine ait Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarıncaA) Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,B) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,C) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Şirket'imizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.Saygılarımızla,Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.Abdullah Çeker Güven ÇelikayGenel Müdür Genel Müdür Yardımcısı(Mali İşler)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937603BIST