***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -1.224.314 -130.565 65.250 -26.762.872 812.744 74.301.870 0 74.301.870Transferler812.744 -812.744 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)902.217 -19.440 916.024 1.798.801 0 1.798.801Dönem Karı (Zararı)916.024 916.024 0 916.024Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)902.217 -19.440 882.777 0 882.777Dönem Sonu Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 0 76.100.671Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 0 76.100.671Transferler916.024 -916.024 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.396.850 -562.413 -221.979 65.507.547 111.120.005 0 111.120.005Dönem Karı (Zararı)65.507.547 65.507.547 0 65.507.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-221.979 45.612.458 0 45.612.458Dönem Sonu Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.520.542 46.709.732Dönem Karı (Zararı)65.507.547 916.024Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.507.547 916.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.877.467 28.613.675Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.083.612 4.171.553Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.519.208 394.544Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -3.452.009 394.544Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -67.199 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler983.699 1.286.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 983.699 1.390.437Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -103.557Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.872.958 13.024.200Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -335.709 -2.500Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 11.208.667 13.026.700Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.550.807 9.391.436Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 17.905.599 345.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.519.135 18.224.789Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.448.008 -6.699.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.594.481 -6.699.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)146.473 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.031.436 3.349.081İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.566.453 2.998.884İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.464.983 350.197Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.921.461 8.022.027Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.551.514 5.388.938Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.529.394 3.004.583İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.553.777 5.086.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.083.171 -2.082.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)934.968 -108.202Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.561.206 2.846.664İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.787.285 2.449.616İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-773.921 397.048Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.099.203 1.105.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-569.075 1.315.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-675.622 1.261.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)106.547 53.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.865.879 47.754.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -738.822 -776.989Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -7.606.515 -267.767YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.169.933 -27.949.070Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 92.516Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 92.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.169.933 -28.041.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -25.259.415 -26.047.827Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.910.518 -1.993.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.661.259 -20.623.807Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.399.702 185.827.608Kredilerden Nakit Girişleri15 152.399.702 185.827.608Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-194.714.976 -191.464.978Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -194.714.976 -191.464.978Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.720.491 -3.188.547Ödenen Faiz-10.981.203 -12.778.434Alınan Faiz335.709 2.500Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 20.000 978.044YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.689.350 -1.863.145NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.689.350 -1.863.145DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.025.600 3.888.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.714.950 2.025.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.714.950 2.045.600Ticari Alacaklar69.696.050 58.543.555İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4, 27 5.594.481 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 64.101.569 58.543.555Diğer Alacaklar4.721.772 1.143.125İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5, 27 4.709.578 1.130.931İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 12.194 12.194Stoklar6 45.823.039 35.834.379Peşin Ödenmiş Giderler7 5.747.164 2.509.543Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 2.510Diğer Dönen Varlıklar8 9.868.443 9.347.386ARA TOPLAM150.571.418 109.426.098TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR150.571.418 109.426.098DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.211.263 4.544.318İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.211.263 4.544.318Diğer Alacaklar6.019.350 4.566.561İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 6.019.350 4.566.561Maddi Duran Varlıklar10 230.505.621 148.843.811Kullanım Hakkı Varlıkları11 962.752 8.027.838Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.623.590 3.099.567Peşin Ödenmiş Giderler7 1.337.456 1.023.563Diğer Duran Varlıklar8 438.108 433.833TOPLAM DURAN VARLIKLAR246.098.140 170.539.491TOPLAM VARLIKLAR396.669.558 279.965.589KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar75.731.961 89.950.016İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar75.731.961 89.950.016Banka Kredileri15 74.964.245 87.522.306Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 767.716 2.427.710Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 30.169.885 26.370.984Diğer Finansal Yükümlülükler15 831.848 35.592Ticari Borçlar43.354.078 29.824.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4, 27 2.919.373 5.473.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 40.434.705 24.351.534Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.408.761 1.473.793Diğer Borçlar31.052 10.592.257İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5, 27 0 9.787.285İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 31.052 804.972Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 5.904.176 3.804.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.868.214 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 605.558 499.014ARA TOPLAM168.905.533 162.551.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.905.533 162.551.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.234.032 34.727.225İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.234.032 34.727.225Banka Kredileri15 24.734.753 33.902.880Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 499.279 824.345Uzun Vadeli Karşılıklar4.217.902 3.270.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.217.902 3.270.009Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 11.091.415 3.316.370TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.543.349 41.313.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER209.448.882 203.864.918ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar187.220.676 76.100.671Ödenmiş Sermaye17 43.741.000 43.741.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.184.000 10.184.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.128.967 47.294.530Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)93.128.967 47.294.530Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 94.013.477 47.616.627Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-884.510 -322.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-371.984 -150.005Yabancı Para Çevrim Farkları-371.984 -150.005Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler65.250 65.250Yasal Yedekler65.250 65.250Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-25.034.104 -25.950.128Net Dönem Karı veya Zararı65.507.547 916.024TOPLAM ÖZKAYNAKLAR187.220.676 76.100.671TOPLAM KAYNAKLAR396.669.558 279.965.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 421.121.608 210.562.000Satışların Maliyeti18 -269.513.933 -164.648.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.607.675 45.913.859BRÜT KAR (ZARAR)151.607.675 45.913.859Genel Yönetim Giderleri20 -16.435.839 -10.822.181Pazarlama Giderleri19 -18.939.263 -11.512.752Araştırma ve Geliştirme Giderleri-782.317 -754.098Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 24.291.024 13.584.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -25.021.067 -12.788.967ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.720.213 23.620.803FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.720.213 23.620.803Finansman Gelirleri23 4.828.764 8.793.185Finansman Giderleri23 -36.135.831 -31.152.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.413.146 1.261.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.905.599 -345.062Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -17.474.729 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -430.870 -345.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.507.547 916.024DÖNEM KARI (ZARARI)65.507.547 916.024Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.507.547 916.024Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,49000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.834.437 902.217Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 53.881.628 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -703.016 1.127.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.344.175 -225.554Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -7.484.778 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 140.603 -225.554Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-221.979 -19.440Yabancı Para Çevrim Farkları-221.979 -19.440Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)17 -221.979 -19.440DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.612.458 882.777TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.120.005 1.798.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları111.120.005 1.798.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917111BIST