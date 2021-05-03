***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 0 76.100.671Transferler916.024 -916.024Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-258.599 -113.110 -2.031.770 -2.403.479 0 -2.403.479Dönem Karı (Zararı)-2.031.770 -2.031.770 0 -2.031.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-258.599 -113.110 -371.709 0 -371.709Dönem Sonu Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -580.696 -263.115 65.250 -25.034.104 -2.031.770 73.697.192 0 73.697.192Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676Transferler2.411.747 63.095.800 -65.507.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)211.745 -145.958 20.695.120 20.760.907 0 20.760.907Dönem Karı (Zararı)20.695.120 20.695.120 0 20.695.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)211.745 -145.958 65.787 0 65.787Sermaye Arttırımı8.061.638 8.061.638 0 8.061.638Kar Payları-1.903.084 -1.903.084 0 -1.903.084Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)114.773.215 114.773.215 0 114.773.215Dönem Sonu Bakiyeler51.802.638 124.957.215 94.013.477 -672.765 -517.942 2.476.997 36.158.612 20.695.120 328.913.352 0 328.913.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.453.411 13.443.677Dönem Karı (Zararı)20.695.120 -2.031.770Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.695.120 -2.031.770Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.702.105 11.901.004Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.860.571 912.885Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -67.199Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -67.199Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler277.835 329.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 277.835 329.263Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler259.684 3.099.759Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.027.580 -13.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.287.264 3.113.267Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler403.706 6.474.470Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 4.900.309 1.151.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.915.583 3.929.569Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.630.979 -10.191.377İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.930.194 -407.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.700.785 -9.783.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.201.087 1.562.859İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-129.711 1.008.125İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.071.376 554.734Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.427.232 -3.792.706Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.608.616 88.643Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.332.285 16.107.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.584.295 5.499.888İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.747.990 10.607.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)759.032 -163.075Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.546 -5.042.782İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -5.145.326İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)67.546 102.544Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-65.777 6.547.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.642.013 -1.187.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-24.097 -912.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.666.110 -274.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.481.642 13.798.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -54.949 -355.126Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -9.973.282 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.655.418 -1.672.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.655.418 -1.672.347Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -13.012.481 -1.099.871Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -642.937 -572.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.317.599 -5.856.199Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.245.333 55.739.161Kredilerden Nakit Girişleri15 21.245.333 55.739.161Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.229.353 -58.297.207Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -69.229.353 -58.297.207Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -417.139 -291.036Ödenen Faiz-2.143.675 -3.040.624Alınan Faiz2.027.580 13.507Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 20.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.115.592 5.915.131NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.115.592 5.915.131DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.714.950 2.025.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ78.830.542 7.940.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 78.830.542 14.714.950Ticari Alacaklar91.538.292 69.696.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,27 15.524.675 5.594.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 76.013.617 64.101.569Diğer Alacaklar5.343.531 4.721.772İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,27 4.851.483 4.709.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 492.048 12.194Stoklar6 56.250.271 45.823.039Peşin Ödenmiş Giderler7 5.476.004 5.747.164Diğer Dönen Varlıklar8 10.285.682 9.868.443ARA TOPLAM247.724.322 150.571.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR247.724.322 150.571.418DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 1.211.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 1.211.263Diğer Alacaklar6.598.678 6.019.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 6.598.678 6.019.350Maddi Duran Varlıklar10 242.110.113 230.505.621Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.574.360 962.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 6.083.489 5.623.590Peşin Ödenmiş Giderler7 0 1.337.456Diğer Duran Varlıklar8 60 438.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.366.700 246.098.140TOPLAM VARLIKLAR505.091.022 396.669.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.242.128 75.731.961İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.242.128 75.731.961Banka Kredileri15 34.250.486 74.964.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 991.642 767.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 27.979.251 30.169.885Diğer Finansal Yükümlülükler15 185.532 831.848Ticari Borçlar52.686.363 43.354.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,27 10.503.668 2.919.373İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 42.182.695 40.434.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.167.793 2.408.761Diğer Borçlar2.001.683 31.052İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,27 1.903.085 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 98.598 31.052Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 5.838.399 5.904.176Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.912.233 9.868.214Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 6.271.668 605.558ARA TOPLAM138.285.050 168.905.533TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.285.050 168.905.533UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.689.154 25.234.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.689.154 25.234.032Banka Kredileri15 20.852.858 24.734.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.836.296 499.279Uzun Vadeli Karşılıklar4.176.107 4.217.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.176.107 4.217.902Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 11.027.359 11.091.415TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.892.620 40.543.349TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER176.177.670 209.448.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar328.913.352 187.220.676Ödenmiş Sermaye17 51.802.638 43.741.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)124.957.215 10.184.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.340.712 93.128.967Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)93.340.712 93.128.967Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 94.013.477 94.013.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-672.765 -884.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-517.942 -371.984Yabancı Para Çevrim Farkları-517.942 -371.984Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.476.997 65.250Yasal Yedekler2.476.997 65.250Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.158.612 -25.034.104Net Dönem Karı veya Zararı20.695.120 65.507.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR328.913.352 187.220.676TOPLAM KAYNAKLAR505.091.022 396.669.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 104.838.048 61.159.523Satışların Maliyeti18 -77.195.090 -45.858.343TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.642.958 15.301.180BRÜT KAR (ZARAR)27.642.958 15.301.180Genel Yönetim Giderleri20 -4.863.582 -2.985.113Pazarlama Giderleri19 -3.951.819 -2.888.689Araştırma ve Geliştirme Giderleri-115.715 -75.446Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 9.290.572 5.162.171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -8.823.861 -4.683.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.178.553 9.830.927FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.178.553 9.830.927Finansman Gelirleri23 9.250.832 318.851Finansman Giderleri23 -2.833.956 -11.029.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.595.429 -879.944Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.900.309 -1.151.826Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.017.301 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 116.992 -1.151.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.695.120 -2.031.770DÖNEM KARI (ZARARI)20.695.120 -2.031.770Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.695.120 -2.031.770Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,39950000 -0,04650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar211.745 -258.599Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 264.681 -323.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.936 64.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -52.936 64.650Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-145.958 -113.110Yabancı Para Çevrim Farkları17 -145.958 -113.110DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.787 -371.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.760.907 -2.403.479Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.760.907 -2.403.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934277BIST