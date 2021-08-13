***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 76.100.671Transferler916.024 -916.024Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-394.571 -147.597 20.453.675 19.911.507 19.911.507Dönem Karı (Zararı)20.453.675 20.453.675 20.453.675Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-394.571 -147.597 -542.168 -542.168Dönem Sonu Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -716.668 -297.602 65.250 -25.034.104 20.453.675 96.012.178 96.012.178Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 187.220.676Transferler2.411.747 63.095.800 -65.507.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.061 -184.541 31.332.977 31.077.375 31.077.375Dönem Karı (Zararı)31.332.977 31.332.977 31.332.977Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.061 -184.541 -255.602 -255.602Sermaye Arttırımı8.061.638 8.061.638 8.061.638Kar Payları-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)114.773.215 114.773.215 114.773.215Dönem Sonu Bakiyeler51.802.638 124.957.215 94.013.477 -955.571 -556.525 2.476.997 36.158.612 31.332.977 339.229.820 339.229.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-347.442 56.919.106Dönem Karı (Zararı)31.332.977 20.453.675Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.332.977 20.453.675Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.001.533 27.136.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 3.697.838 2.128.891Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -67.199Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -67.199Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler858.027 797.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 858.027 797.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler658.994 5.633.156Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.923.267 -21.182Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 3.582.261 5.654.338Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.114.163 12.771.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 8.672.511 5.873.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.137.457 9.716.429Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.200.253 -15.959.172İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.913.869 -4.642.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.286.384 -11.316.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.326.581 438.315İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-222.892 908.125İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.103.689 -469.810Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.435.805 -5.736.113Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.234.585 -2.600.055Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.657.965 29.101.638İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.163.479 -488.426İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.494.486 29.590.064Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-357.804 1.031.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.618 -8.035.983İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -8.227.759İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-30.618 191.776Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.777.009 13.751.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.544.045 -2.275.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.733.547 -2.188.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-189.502 -86.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.197.053 57.306.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-165.607 -387.831Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.378.888 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.702.064 -7.684.659Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.702.064 -7.684.659Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.407.130 -6.464.495Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.294.934 -1.220.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.748.880 -17.214.852Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.935.540 80.390.458Kredilerden Nakit Girişleri15 20.935.540 80.390.458Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.789.791 -91.531.258Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -80.789.791 -91.531.258Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -800.328 -600.282Ödenen Temettüler-1.903.084 0Ödenen Faiz-3.451.577 -5.514.952Alınan Faiz2.923.267 21.182Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 20.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.699.374 32.019.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.699.374 32.019.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.714.950 2.025.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.414.324 34.045.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 52.414.324 14.714.950Ticari Alacaklar105.107.565 69.696.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,27 15.508.349 5.594.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 89.599.216 64.101.569Diğer Alacaklar5.050.885 4.721.772İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,27 4.944.664 4.709.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 106.221 12.194Stoklar6 73.258.844 45.823.039Peşin Ödenmiş Giderler7 3.786.049 5.747.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.625 0Diğer Dönen Varlıklar8 6.391.447 9.868.443ARA TOPLAM246.016.739 150.571.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR246.016.739 150.571.418DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 1.211.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 1.211.263Diğer Alacaklar7.016.818 6.019.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 7.016.818 6.019.350Maddi Duran Varlıklar10 248.071.966 230.505.621Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.530.741 962.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 6.508.723 5.623.590Peşin Ödenmiş Giderler7 2.063.986 1.337.456Diğer Duran Varlıklar8 142.288 438.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR265.334.522 246.098.140TOPLAM VARLIKLAR511.351.261 396.669.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33.061.003 75.731.961İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.061.003 75.731.961Banka Kredileri15 32.125.561 74.964.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 935.442 767.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 25.246.935 30.169.885Diğer Finansal Yükümlülükler15 48.477 831.848Ticari Borçlar65.012.043 43.354.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,27 17.082.852 2.919.373İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 47.929.191 40.434.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.050.957 2.408.761Diğer Borçlar435 31.052İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 435 31.052Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.681.185 5.904.176Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 4.882.611 9.868.214Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 416.053 605.558ARA TOPLAM139.399.699 168.905.533TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.399.699 168.905.533UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.369.718 25.234.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.369.718 25.234.032Banka Kredileri15 16.517.850 24.734.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 851.868 499.279Uzun Vadeli Karşılıklar4.999.148 4.217.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.999.148 4.217.902Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 10.352.876 11.091.415TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.721.742 40.543.349TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER172.121.441 209.448.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.229.820 187.220.676Ödenmiş Sermaye17 51.802.638 43.741.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 124.957.215 10.184.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.057.906 93.128.967Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)93.057.906 93.128.967Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 94.013.477 94.013.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-955.571 -884.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-556.525 -371.984Yabancı Para Çevrim Farkları-556.525 -371.984Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.476.997 65.250Yasal Yedekler2.476.997 65.250Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.158.612 -25.034.104Net Dönem Karı veya Zararı31.332.977 65.507.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.229.820 187.220.676TOPLAM KAYNAKLAR511.351.261 396.669.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 198.130.816 173.580.789 93.292.768 112.421.266Satışların Maliyeti18 -144.416.957 -116.935.905 -67.221.867 -71.077.562TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.713.859 56.644.884 26.070.901 41.343.704BRÜT KAR (ZARAR)53.713.859 56.644.884 26.070.901 41.343.704Genel Yönetim Giderleri20 -10.734.813 -6.656.025 -5.871.231 -3.670.912Pazarlama Giderleri19 -10.095.133 -7.761.520 -6.143.314 -4.872.831Araştırma ve Geliştirme Giderleri-213.111 -174.687 -97.396 -99.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 16.209.816 8.112.111 6.919.244 2.949.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -14.780.417 -7.749.851 -5.956.556 -3.066.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.100.201 42.414.912 14.921.648 32.583.985FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.100.201 42.414.912 14.921.648 32.583.985Finansman Gelirleri23 10.758.588 917.699 1.507.756 598.848Finansman Giderleri23 -4.853.301 -17.005.730 -2.019.345 -5.976.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.005.488 26.326.881 14.410.059 27.206.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.672.511 -5.873.206 -3.772.202 -4.721.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -9.393.285 -5.000.761 -4.375.984 -5.000.761Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 720.774 -872.445 603.782 279.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.332.977 20.453.675 10.637.857 22.485.445DÖNEM KARI (ZARARI)31.332.977 20.453.675 10.637.857 22.485.445Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.332.977 20.453.675 10.637.857 22.485.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 0,60490000 0,46760000 0,20540000 0,51410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71.061 -394.571 -282.806 -135.972Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -88.826 -493.214 -353.507 -169.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.765 98.643 70.701 33.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 17.765 98.643 70.701 33.993Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-184.541 -147.597 -38.583 -34.487Yabancı Para Çevrim Farkları-184.5