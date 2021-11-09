***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 47.616.627 -322.097 -150.005 65.250 -25.950.128 916.024 76.100.671 76.100.671Transferler916.024 -916.024 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.396.850 -513.111 161.200 50.130.479 96.175.418 96.175.418Dönem Karı (Zararı)50.130.479 50.130.479 50.130.479Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)46.396.850 -513.111 161.200 46.044.939 46.044.939Dönem Sonu Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -835.208 11.195 65.250 -25.034.104 50.130.479 172.276.089 172.276.089Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 187.220.676Transferler2.411.747 63.095.800 -65.507.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-300.232 1.089.724 45.015.790 45.805.282 45.805.282Dönem Karı (Zararı)45.015.790 45.015.790 45.015.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-300.232 1.089.724 789.492 789.492Sermaye Arttırımı161.115.827 -124.957.215 -36.158.612 0 0Kar Payları-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)8.061.638 114.773.215 122.834.853 122.834.853Dönem Sonu Bakiyeler212.918.465 0 94.013.477 -1.184.742 717.740 2.476.997 0 45.015.790 353.957.727 353.957.727Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.796.677 87.887.118Dönem Karı (Zararı)45.015.790 50.130.479Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.015.790 50.130.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.902.707 49.586.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.599.328 3.260.628Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.022.244Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.124.845Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 102.601Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.072.286 1.120.193Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.072.286 773.725Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 346.468Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.782.752 7.712.081Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.997.957 -31.498Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 4.780.709 7.743.579Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.953.749 25.940.171Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 12.494.592 14.575.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.888.327 -11.256.554Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.545.601 -19.209.728İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.551.314 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-43.994.287 -19.209.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.492.887 97.053İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-230.947 1.143.125İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.261.940 -1.046.072Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.215.761 -9.695.135Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.668.940 -3.058.536Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.033.701 21.123.520İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.983.174 -4.247.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.949.473 25.370.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-383.872 218.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.952 -6.581.906İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -5.845.330İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-30.952 -736.576Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.764.593 7.122.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.651.392 -1.272.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.736.110 -1.141.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-84.718 -130.786Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.969.830 88.460.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-569.470 -571.124Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.257.377 -2.113YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.971.896 -15.967.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.971.896 -15.967.490Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.860.367 -14.134.293Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.111.529 -1.833.197FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.049.159 -43.823.051Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.798.045 129.605.786Kredilerden Nakit Girişleri15 44.798.045 129.605.786Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.943.523 -163.549.348Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -98.943.523 -163.549.348Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -1.294.583 -2.354.631Ödenen Temettüler-1.903.084 0Ödenen Faiz-4.440.506 -7.576.356Alınan Faiz2.997.957 31.498Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 20.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.280.586 28.096.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.280.586 28.096.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.714.950 2.025.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.995.536 30.122.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.995.536 14.714.950Ticari Alacaklar124.452.914 69.696.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,27 15.145.795 5.594.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 109.307.119 64.101.569Diğer Alacaklar4.957.718 4.721.772İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,27 4.940.524 4.709.578İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 17.194 12.194Stoklar6 81.038.800 45.823.039Peşin Ödenmiş Giderler7 7.051.117 5.747.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar153.587 0Diğer Dönen Varlıklar8 8.245.780 9.868.443ARA TOPLAM247.895.452 150.571.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR247.895.452 150.571.418DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 1.211.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 1.211.263Diğer Alacaklar7.276.290 6.019.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 7.276.290 6.019.350Maddi Duran Varlıklar10 253.108.865 230.505.621Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.103.747 962.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.101.133 5.623.590Peşin Ödenmiş Giderler7 1.702.443 1.337.456Diğer Duran Varlıklar8 60 438.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR271.292.538 246.098.140TOPLAM VARLIKLAR519.187.990 396.669.558KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.733.337 75.731.961İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.733.337 75.731.961Banka Kredileri15 45.698.441 74.964.245Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.034.896 767.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 22.331.406 30.169.885Diğer Finansal Yükümlülükler15 23.807 831.848Ticari Borçlar48.387.779 43.354.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,27 16.902.547 2.919.373İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 31.485.232 40.434.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.024.889 2.408.761Diğer Borçlar100 31.052İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 100 31.052Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 12.668.769 5.904.176Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 3.290.549 9.868.214Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 520.840 605.558ARA TOPLAM135.981.476 168.905.533TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.981.476 168.905.533UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.321.542 25.234.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.321.542 25.234.032Banka Kredileri15 12.014.611 24.734.753Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.306.931 499.279Uzun Vadeli Karşılıklar5.096.008 4.217.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.096.008 4.217.902Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 10.831.237 11.091.415TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.248.787 40.543.349TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER165.230.263 209.448.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar353.957.727 187.220.676Ödenmiş Sermaye17 212.918.465 43.741.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 0 10.184.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.828.735 93.128.967Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.828.735 93.128.967Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 94.013.477 94.013.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.184.742 -884.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)717.740 -371.984Yabancı Para Çevrim Farkları717.740 -371.984Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.476.997 65.250Yasal Yedekler2.476.997 65.250Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları0 -25.034.104Net Dönem Karı veya Zararı45.015.790 65.507.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR353.957.727 187.220.676TOPLAM KAYNAKLAR519.187.990 396.669.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 311.043.022 312.115.212 112.912.206 138.534.423Satışların Maliyeti18 -225.813.044 -193.489.247 -81.396.087 -76.553.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.229.978 118.625.965 31.516.119 61.981.081BRÜT KAR (ZARAR)85.229.978 118.625.965 31.516.119 61.981.081Genel Yönetim Giderleri20 -16.547.336 -8.627.059 -5.812.523 -1.971.034Pazarlama Giderleri19 -16.025.650 -15.580.183 -5.930.517 -7.818.663Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -2.370.566 213.111 -2.195.879Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 20.182.268 21.834.435 3.972.452 13.722.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -18.624.605 -22.880.450 -3.844.188 -15.130.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.214.655 91.002.142 20.114.454 48.587.230FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.214.655 91.002.142 20.114.454 48.587.230Finansman Gelirleri23 9.990.011 2.354.602 -768.577 1.436.903Finansman Giderleri23 -6.694.284 -28.650.664 -1.840.983 -11.644.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.510.382 64.706.080 17.504.894 38.379.199Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.494.592 -14.575.601 -3.822.081 -8.702.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -12.679.712 -13.296.264 -3.286.427 -8.295.503Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 185.120 -1.279.337 -535.654 -406.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.015.790 50.130.479 13.682.813 29.676.804DÖNEM KARI (ZARARI)45.015.790 50.130.479 13.682.813 29.676.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.015.790 50.130.479 13.682.813 29.676.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,21140000 0,08490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-300.232 45.883.739 -229.171 46.278.310Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)53.881.628 53.881.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -375.290 -641.389 -286.464 -148.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.058 -7.356.500 57.293 -7.455.143Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-7.484.778 -7.484.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 75.058 128.278 57.293 29.635Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.089.724 161.200 1.274.265 308.797Yabancı Para Çevrim Farkları1.089.724 161.200 1.274.265 308.797DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)789.492 46.044.939 1.045.094 46.587.107TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.805.282 96.175.418 14.727.907 76.263.911Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.805.282 96.175.418 14.727.907 76.263.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976546BIST