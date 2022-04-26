***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676Transferler2.411.747 63.095.800 -65.507.547 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 211.745 -145.958 0 20.695.120 20.760.907 0 20.760.907Dönem Karı (Zararı)20.695.120 20.695.120 0 20.695.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)211.745 -145.958 65.787 0 65.787Sermaye Arttırımı8.061.638 8.061.638 8.061.638Kar Payları-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)114.773.215 114.773.215 114.773.215Dönem Sonu Bakiyeler51.802.638 124.957.215 94.013.477 -672.765 -517.942 2.476.997 36.158.612 20.695.120 328.913.352 0 328.913.352Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler212.918.465 94.013.477 -1.304.854 -941.171 2.476.997 0 66.067.678 373.230.592 0 373.230.592Transferler66.067.678 -66.067.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-392.920 496.513 25.868.554 25.972.147 0 25.972.147Dönem Karı (Zararı)25.868.554 25.868.554 0 25.868.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-392.920 496.513 103.593 0 103.593Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler212.918.465 0 94.013.477 -1.697.774 -444.658 2.476.997 66.067.678 25.868.554 399.202.739 0 399.202.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.888.661 3.453.411Dönem Karı (Zararı)25.868.554 20.695.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.484.931 7.702.105Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.289.495 1.860.571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler820.560 277.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 820.560 277.835Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.233.111 259.684Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -12.849 -2.027.580Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.245.960 2.287.264Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.010.194 403.706Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler30 34.201 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 7.097.370 4.900.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.907.884 -14.915.583Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.455.172 -20.630.979İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.574.052 -9.930.194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.029.224 -10.700.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.261.307 -1.201.087İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)261.694 -129.711İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)999.613 -1.071.376Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.193.288 -10.427.232Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.224.725 1.608.616Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.032.635 9.332.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.306.191 7.584.295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.338.826 1.747.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.431.535 759.032Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.430 67.546İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)105.430 67.546Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)244.973 -65.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.560.029 5.642.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.033.528 -24.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-526.501 5.666.110Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.554.399 13.481.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -152.473 -54.949Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -7.181.789 -9.973.282YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.100.378 -13.655.418Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.100.378 -13.655.418Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -4.883.150 -13.012.481Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.217.228 -642.937FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.621.351 74.317.599Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 122.834.853Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri122.834.853Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.053.152 21.245.333Kredilerden Nakit Girişleri15 28.053.152 21.245.333Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.148.677 -69.229.353Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -20.148.677 -69.229.353Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.655.181 -417.139Ödenen Faiz-1.640.792 -2.143.675Alınan Faiz12.849 2.027.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.367.688 64.115.592NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.367.688 64.115.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 41.062.777 14.714.950DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.695.089 78.830.542Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.695.089 41.062.777Finansal Yatırımlar30 3.607.182 3.641.383Ticari Alacaklar178.048.657 120.593.485İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,28 13.023.665 17.597.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 165.024.992 102.995.768Diğer Alacaklar767.967 1.020.157İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,28 741.587 1.003.281İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 26.380 16.876Stoklar6 119.898.280 96.704.992Peşin Ödenmiş Giderler7 6.523.430 13.767.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar153.840 153.615Diğer Dönen Varlıklar8 20.043.596 16.010.293ARA TOPLAM347.738.041 292.954.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR347.738.041 292.954.053DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6.664.500 6.664.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.664.500 6.664.500Diğer Alacaklar4.701.884 5.711.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 4.701.884 5.711.001Maddi Duran Varlıklar10 277.925.930 275.118.589Kullanım Hakkı Varlıkları11 12.632.397 12.612.878Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.322.785 7.235.656Peşin Ödenmiş Giderler7 12.083.728 8.064.532Diğer Duran Varlıklar8 60 60TOPLAM DURAN VARLIKLAR322.331.284 315.407.216TOPLAM VARLIKLAR670.069.325 608.361.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar82.032.865 74.354.363İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.032.865 74.354.363Banka Kredileri15 78.302.629 70.810.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 3.730.236 3.543.566Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 31.170.647 24.008.663Diğer Finansal Yükümlülükler47.494 0Ticari Borçlar93.908.973 72.876.338İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,28 17.116.294 20.422.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 76.792.679 52.453.853Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.899.799 3.468.264Diğer Borçlar105.865 435İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 105.865 435Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 20.307.385 20.062.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.290.417 7.181.789Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9,26 567.320 1.093.821ARA TOPLAM240.330.765 203.046.085TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER240.330.765 203.046.085UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.365.408 17.782.139İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.365.408 17.782.139Banka Kredileri15 10.711.192 9.791.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 4.654.216 7.990.778Uzun Vadeli Karşılıklar6.234.261 5.075.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.234.261 5.075.024Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 8.936.152 9.227.429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.535.821 32.084.592TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER270.866.586 235.130.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar399.202.739 373.230.592Ödenmiş Sermaye17 212.918.465 212.918.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.315.703 92.708.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.315.703 92.708.623Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 94.013.477 94.013.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.697.774 -1.304.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-444.658 -941.171Yabancı Para Çevrim Farkları-444.658 -941.171Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.476.997 2.476.997Yasal Yedekler2.476.997 2.476.997Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.067.678Net Dönem Karı veya Zararı25.868.554 66.067.678TOPLAM ÖZKAYNAKLAR399.202.739 373.230.592TOPLAM KAYNAKLAR670.069.325 608.361.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 196.662.531 104.838.048Satışların Maliyeti18 -149.529.609 -77.195.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.132.922 27.642.958BRÜT KAR (ZARAR)47.132.922 27.642.958Genel Yönetim Giderleri20 -6.212.421 -4.863.582Pazarlama Giderleri19 -7.585.450 -3.951.819Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -115.715Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 18.528.942 9.290.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -15.743.600 -8.823.861ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.120.393 19.178.553Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -34.201 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.086.192 19.178.553Finansman Gelirleri23 3.193.190 9.250.832Finansman Giderleri24 -6.313.458 -2.833.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.965.924 25.595.429Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.097.370 -4.900.309Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -7.290.417 -5.017.301Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 193.047 116.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.868.554 20.695.120DÖNEM KARI (ZARARI)25.868.554 20.695.120Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.868.554 20.695.120Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,12150000 0,39950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-392.920 211.745Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -491.150 264.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98.230 -52.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 98.230 -52.936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar496.513 -145.958Yabancı Para Çevrim Farkları496.513 -145.958Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)496.513 -145.958DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.593 65.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.972.147 20.760.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.972.147 20.760.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024093BIST