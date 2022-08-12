***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.741.000 10.184.000 94.013.477 -884.510 -371.984 65.250 -25.034.104 65.507.547 187.220.676 0 187.220.676Transferler2.411.747 63.095.800 -65.507.547 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -71.061 -184.541 0 31.332.977 31.077.375 0 31.077.375Dönem Karı (Zararı)31.332.977 31.332.977 0 31.332.977Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-71.061 -184.541 -255.602 0 -255.602Sermaye Arttırımı8.061.638 8.061.638 8.061.638Kar Payları-1.903.084 -1.903.084 -1.903.084Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)114.773.215 114.773.215 114.773.215Dönem Sonu Bakiyeler51.802.638 124.957.215 94.013.477 -955.571 -556.525 2.476.997 36.158.612 31.332.977 339.229.820 0 339.229.820Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler212.918.465 94.013.477 -1.304.854 -941.171 2.476.997 0 66.067.678 373.230.592 0 373.230.592Transferler3.089.929 62.977.749 -66.067.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.190.338 567.466 61.459.897 59.837.025 0 59.837.025Dönem Karı (Zararı)61.459.897 61.459.897 0 61.459.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.190.338 567.466 -1.622.872 0 -1.622.872Sermaye Arttırımı0 0 0Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 0 -10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler212.918.465 0 94.013.477 -3.495.192 -373.705 5.566.926 52.977.749 61.459.897 423.067.617 0 423.067.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.687.068 -347.442Dönem Karı (Zararı)61.459.897 31.332.977Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.104.779 17.001.533Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.573.007 3.697.838Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-79.740 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-79.740 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.072.112 858.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.072.112 858.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.933.390 658.994Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -12.849 -2.923.267Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 7.946.239 3.582.261Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.948.816 3.114.163Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler30 235.943 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -8.578.749 8.672.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.285.996 -34.137.457Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.404.188 -34.200.253İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.424.063 -9.913.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.828.251 -24.286.384Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler390.025 -1.326.581İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.076.051 -222.892İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.466.076 -1.103.689Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-73.161.543 -27.435.805Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.251.216 1.234.585Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.394.582 21.657.965İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.847.363 14.163.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)43.241.945 7.494.486Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.311.252 -357.804Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.437 -30.618İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)105.437 -30.618Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-10.640.242 2.777.009İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.030.103 3.544.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.501.569 3.733.547Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)471.466 -189.502Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.721.320 14.197.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.011.424 -165.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -12.954.324 -14.378.888YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.652.421 -21.702.064Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-308.528 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.842 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.842 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.359.735 -21.702.064Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.758.459 -20.407.130Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.601.276 -1.294.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.351.992 59.748.880Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 122.834.853Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 122.834.853Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri102.518.466 20.935.540Kredilerden Nakit Girişleri15 102.518.466 20.935.540Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.251.500 -80.789.791Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -64.251.500 -80.789.791Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.562.763 -800.328Ödenen Temettüler-10.000.000 -1.903.084Ödenen Faiz-6.365.060 -3.451.577Alınan Faiz12.849 2.923.267YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.987.497 37.699.374NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.987.497 37.699.374DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 41.062.777 14.714.950DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.075.280 52.414.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.075.280 41.062.777Finansal Yatırımlar30 3.713.968 3.641.383Ticari Alacaklar179.147.937 120.593.485İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,28 3.173.654 17.597.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 175.974.283 102.995.768Diğer Alacaklar2.203.007 1.020.157İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,28 2.079.332 1.003.281İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 123.675 16.876Stoklar6 169.866.535 96.704.992Peşin Ödenmiş Giderler7 25.170.063 13.767.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.318 153.615Diğer Dönen Varlıklar8 18.654.373 16.010.293ARA TOPLAM410.835.481 292.954.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR410.835.481 292.954.053DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 6.664.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 6.664.500Diğer Alacaklar4.221.839 5.711.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 4.221.839 5.711.001Maddi Duran Varlıklar10 273.456.438 275.118.589Kullanım Hakkı Varlıkları11 12.799.769 12.612.878Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 9.488.616 7.235.656Peşin Ödenmiş Giderler7 3.913.036 8.064.532Ertelenmiş Vergi Varlığı9.646.946 0Diğer Duran Varlıklar8 32 60TOPLAM DURAN VARLIKLAR313.526.676 315.407.216TOPLAM VARLIKLAR724.362.157 608.361.269KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar99.516.298 74.354.363İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar99.516.298 74.354.363Banka Kredileri15 95.590.249 70.810.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 3.926.049 3.543.566Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 40.814.827 24.008.663Diğer Finansal Yükümlülükler15 14.600 0Ticari Borçlar108.930.888 72.876.338İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,28 6.575.122 20.422.485İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 102.355.766 52.453.853Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 6.779.516 3.468.264Diğer Borçlar105.872 435İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 105.872 435Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.422.170 20.062.412Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.975.507 7.181.789Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9,26 1.349.707 1.093.821ARA TOPLAM270.909.385 203.046.085TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER270.909.385 203.046.085UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.511.521 17.782.139İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.511.521 17.782.139Banka Kredileri15 14.683.830 9.791.361Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 6.827.691 7.990.778Uzun Vadeli Karşılıklar8.873.634 5.075.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.873.634 5.075.024Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 9.227.429TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.385.155 32.084.592TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER301.294.540 235.130.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar423.067.617 373.230.592Ödenmiş Sermaye17 212.918.465 212.918.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)90.518.285 92.708.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)90.518.285 92.708.623Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 94.013.477 94.013.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.495.192 -1.304.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-373.705 -941.171Yabancı Para Çevrim Farkları-373.705 -941.171Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.566.926 2.476.997Yasal Yedekler17 5.566.926 2.476.997Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.977.749Net Dönem Karı veya Zararı61.459.897 66.067.678TOPLAM ÖZKAYNAKLAR423.067.617 373.230.592TOPLAM KAYNAKLAR724.362.157 608.361.269Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 382.229.887 198.130.816 185.567.356 93.292.768Satışların Maliyeti18 -285.102.238 -144.416.957 -135.572.629 -67.221.867TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.127.649 53.713.859 49.994.727 26.070.901BRÜT KAR (ZARAR)97.127.649 53.713.859 49.994.727 26.070.901Genel Yönetim Giderleri20 -16.809.590 -10.734.813 -10.597.169 -5.871.231Pazarlama Giderleri19 -20.655.306 -10.095.133 -13.069.856 -6.143.314Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -213.111 0 -97.396Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 67.018.293 16.209.816 48.489.351 6.919.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -56.969.656 -14.780.417 -41.226.056 -5.956.556ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.711.390 34.100.201 33.590.997 14.921.648Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -235.943 0 -201.742 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.475.447 34.100.201 33.389.255 14.921.648Finansman Gelirleri23 931.964 10.758.588 -2.261.226 1.507.756Finansman Giderleri24 -17.526.263 -4.853.301 -11.212.805 -2.019.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.881.148 40.005.488 19.915.224 14.410.059Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.578.749 -8.672.511 15.676.119 -3.772.202Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -9.748.042 -9.393.285 -2.457.625 -4.375.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 18.326.791 720.774 18.133.744 603.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.459.897 31.332.977 35.591.343 10.637.857DÖNEM KARI (ZARARI)61.459.897 31.332.977 35.591.343 10.637.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları61.459.897 31.332.977 35.591.343 10.637.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,28870000 0,60490000 0,16720000 0,20540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.190.338 -71.061 -1.797.418 -282.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.737.922 -88.826 -2.246.772 -353.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler547.584 17.765 449.354 70.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 547.584 17.765 449.354 70.701Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar567.466 -184.541 70.953 -38.583Yabancı Para Çevrim Farkları567.466 -184.541 70.953 -38.583Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)567.466 -184.541 70.953 -38.583DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.622.872 -255.602 -1.726.465 -321.389TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.837.025 31.077.375 33.864.878 10.316.468Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları59.837.025 31.077.375 33.864.878 10.316.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055236BIST