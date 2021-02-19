***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020/4.Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu Aralık 2020 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, konsolide gelir tablosu değildir. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Gelir Tablosu ekte ‘‘pdf'' dosya olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911092BIST