***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMarmara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 4.Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu20214.Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Marmara Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, konsolide gelir tablosu değildir. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Gelir Tablosu ekte ‘‘pdf'' dosya olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004763BIST