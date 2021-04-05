***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı ödeme tarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ISKPL, TREISKP00027 Peşin 0,0367372 3,67372 15 0,0312266 3,12266Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 31.03.2021 07.04.2021 09.04.2021 08.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)31.03.2021 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ISKPL, TREISKP00027 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtım.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUIŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 51.802.6382. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.411.746,11Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 83.413.146 82.946.969,144. Vergiler ( - ) 7.905.599,36 17.474.729,365. Net Dönem Kârı 65.507.546,64 65.472.239,786. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 25.034.104 17.237.305,547. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.411.746,71 2.411.746,718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 38.061.695,93 45.823.187,53Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.903.084,8 1.903.084,8* Nakit 1.903.084,8 1.903.084,8* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 36.158.611,13 43.920.102,7320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.903.084,8 0 5 0,0312266 3,12266TOPLAM 1.903.084,8 5 0,0312266 3,12266Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 65.507.546,64 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/ 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 65.472.239,78 TL'dir.Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 65.249,95 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 65.472.239,78 TL net dönem karından 17.474.729,36 TL geçmiş yıl zararı düştükten sonra kalan 48.234.934,24 TL üzerinden % 5 oranında (2.411.746,71 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 65.507.546,64 TL tutarındaki net dönem karından 25.034.104 TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 40.473.442,64 TL tutarından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 2.411.746,71 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 38.061.695,93 TL tutar ile ulaşılan, 38.061.695,93 TL Net Dağıtılabilir Dönem karının % 5' i olan 1.903.084,80 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına,Ortaklara dağıtılacak toplam 1.903.084,80 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5'lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,Yasal kayıtlarımıza göre kalan 36.158.611,13 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.903.084,80 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2020 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nunGeçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 1.903.084,80-TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2021 tarihine kadar yapılması tarihinde yapılmasına,Bu hususların, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923235BIST