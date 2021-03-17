***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının ilk halka arzında ilan edilen İzahname'nin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 bölümünde belirtilen Kocaeli Gebze OSB 1832/28 parselde yer alan Işık-2 Fabrikası binasında ürün ve hammadde depolama faaliyetleri 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup depolama faaliyetleri kapsamında dışarıdan alınan hizmetler için ödenen aylık kira bedeli 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu kapsamda Hammadde ve ürün stoklarının Işık-2 Fabrikası alanına taşınması ile ödenen depolama maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918790BIST