***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 16:33
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının ilk halka arzında ilan edilen İzahname'nin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 bölümünde belirtilen Kocaeli Gebze OSB 1832/28 parselde yer alan Işık-2 Fabrikası binasında ürün ve hammadde depolama faaliyetleri 17 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup depolama faaliyetleri kapsamında dışarıdan alınan hizmetler için ödenen aylık kira bedeli 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu kapsamda Hammadde ve ürün stoklarının Işık-2 Fabrikası alanına taşınması ile ödenen depolama maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918790
BIST
16:241.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,49
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:247,5094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:248,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:24417,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,04
|Açılış
|: 418,00
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:24
|EUHOL
|3,63
|20.932.966
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.219.418
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.972.636
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.272.719
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|37.149.586
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.218.631
|% -6,08
|
|DAGHL
|15,32
|1.934.042
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.145.788.079
|% -0,90
|
|THYAO
|14,65
|1.057.943.821
|% -0,61
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|806.455.001
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|463.675.764
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|405.854.939
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,42
|619.505.609
|% 6,76
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5042
|7,5094
|% 0,32
|
|Euro
|8,9423
|8,9475
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4114
|10,4636
|% 0,38
|
|Frank
|8,0639
|8,1125
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 0,29
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|-0,77
|