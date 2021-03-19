***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının ilk halka arzında ilan edilen İzahname'nin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 bölümünde belirtilen endüstriyel levhaların buğu tutmaz (Anti Fog) kaplama yatırımımız devreye alınmıştır. Işık Plastik Ar-Ge merkezi tarafından yürütülen ve aynı zamanda Tübitak onaylı proje olarak geliştirilen, nanoteknolojik kaplama malzemesi kullanılarak üretilen, Anti Fog kaplamalı levhalar yıllarca buğu tutmama özelliğini korumaktadır. Özellikle sera örtüsü olarak kullanılan cidarlı polikarbonat levhalara kazandırılacak Anti Fog özelliğinin seralarda verimliliği artırması hedeflenmektedir. Yeni yatırımımızla üretilen yeni ürünümüz için ABD'den alınan ilk sipariş ile ihracata başlamış bulunmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919397BIST