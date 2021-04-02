***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının ilk halka arzında ilan edilen İzahname'nin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 numaralı bölümünde belirtilen ayna (metalize) kaplı levha (mirror sheet) yatırımımızın hayata geçmesi için adımlar atılmaya başlanmıştır. Yurtdışından alınacak olan metalize üretim hattının teknik detayları ve özellikleri netleştirilmiş olup, üretici firma ile mutabakata varılmıştır. Üretim hattının 2021 yılının Eylül ayı içinde Türkiye'de olması planlanmaktadır. Uzun süredir araştırması yapılan yeni ürünümüz ile Işık Plastik endüstriyel ürün portföyünün zenginleşmesi amaçlanmaktadır. 1 milimetre kalınlıktan başlayacak olan aynalı levha üretimimiz hem Avrupa'da hem de Amerika'da kullanılan ebatlarda üretilebilecek olup bu sayede ihracat taleplerine eksiksiz cevap verilebilmesi amaçlanmaktadır. Gümüş, altın gibi farklı renklerde üretimi olan aynalı levhalar arka tarafı koruyucu boya kaplamalı veya kendinden yapışkanlı lamine edilmiş bant olmak üzere farklı seçeneklerde müşterilere sunulacaktır. Özellikle mobilya, dekorasyon ve otomotivde kullanılan, cam ürünlere göre işlenmesi daha kolay, daha hafif ve güvenli olan "ayna kaplı endüstriyel plastik levhalar" ile Amerika, İtalya ve Uzakdoğu'dan yapılan ithalatın azaltılması ve ihracatımıza da katkı sağlaması amaçlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922925BIST