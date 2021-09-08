***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 19:08
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962902
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4814
En Düşük
8,4540
18:0510,0376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0494
En Düşük
10,0092
18:05486,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,33
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4569
|8,4585
|% -0,04
|
|Euro
|10,0142
|10,0443
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6802
|% 1,29
|
|Frank
|9,1426
|9,1976
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2498
|2,2611
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,95
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem