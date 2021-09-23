***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIşık 2 Fabrikası zemin katı Mart 2021 döneminden itibaren depo olarak kullanılmaktadır. Işık 2 fabrikasının yapı kullanma izni Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından fabrika binası olarak 03.09.2021 tarihinde alınmıştır. Işık 2 Fabrikasının şube tescili de Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü 22.09.2021 Tarih ve 35266 Ticaret sicil numarası ile tescil edilmiştir. Ayrıca Aynalı Akrilik yatırımı ile ilgili makine siparişleri verilmiş olup Ekim/2021 sonu itibari ile Türkiye' de olması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965061BIST