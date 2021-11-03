***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirket'in mevcut kapasitesini artırmak amacıyla levha üretimi yapacak 2 adet solid levha makinası alım kararı aldığı ve yurtdışındaki makina üreticileri ile görüşmelere başlayacağı belirtilmiştir.1 adet solid levha makinasının alımına ilişkin sözleşme imzalanmış olup makina bedelinin bir kısmı peşinat olarak ödenmiştir. İkinci solid levha makinasının alımına ilişkin görüşmeler devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974604BIST