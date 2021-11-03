***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 19:05
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamasında Şirket'in mevcut kapasitesini artırmak amacıyla levha üretimi yapacak 2 adet solid levha makinası alım kararı aldığı ve yurtdışındaki makina üreticileri ile görüşmelere başlayacağı belirtilmiştir.
1 adet solid levha makinasının alımına ilişkin sözleşme imzalanmış olup makina bedelinin bir kısmı peşinat olarak ödenmiştir. İkinci solid levha makinasının alımına ilişkin görüşmeler devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974604
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
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1.547
En Düşük
1.492
18:059,6690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0666
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
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9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2052
En Yüksek
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|: 0,74%
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|Açılış
|: 11,2100
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|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
547,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6643
|9,6690
|% 0,69
|
|Euro
|11,1983
|11,2052
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,1635
|13,2295
|% 0,98
|
|Frank
|10,5537
|10,6172
|% 0,92
|
|Riyal
|2,5691
|2,5820
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,65
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,23
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-2,66
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