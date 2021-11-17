***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 18:49
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin ihalesi şirketimiz tarafından alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. İhale tutarı son 12 aylık satışların %5'nin altında olduğu için açıklanmamıştır. Marmaray kapsamındaki diğer projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978380
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 0,4320
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 0,5382
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05660,49
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 22,77
|Açılış
|: 660,49
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.411.648.760
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0066
|11,0647
|% 4,06
|
|Euro
|12,5082
|12,5818
|% 4,47
|
|Sterlin
|14,8361
|14,9105
|% 3,81
|
|Frank
|11,8647
|11,9362
|% 4,04
|
|Riyal
|2,9329
|2,9476
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,96
|
|Altın Gr.
|660
|660
|22,77
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|0,27
|
|B. Petrol
|80,99
|80,99
|0,71
|