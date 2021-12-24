***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamenizin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 numaralı bölümünde belirtilen ve Işık-2 fabrikasında deneme üretimleri yapılan ayna kaplı levha (mirror sheet) ürünlerinin fiili üretimine başlanılmış olup ilk siparişlerin Aralık 2021 sonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985909BIST