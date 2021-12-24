***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2021 09:08
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz izahnamenizin "İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi" başlıklı 6.2.2 numaralı bölümünde belirtilen ve Işık-2 fabrikasında deneme üretimleri yapılan ayna kaplı levha (mirror sheet) ürünlerinin fiili üretimine başlanılmış olup ilk siparişlerin Aralık 2021 sonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985909
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.891
En Düşük
1.809
18:0510,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -6,07%
|| -0,6854
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
10,4409
18:0512,1487
En Yüksek
|Değişim
|: -5,33%
|| -0,6839
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
11,9348
18:05645,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -10,95
|Açılış
|: 648,69
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
631,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5706
|10,6303
|% -5,84
|
|Euro
|11,9135
|12,0638
|% -5,99
|
|Sterlin
|14,9070
|14,9817
|% -1,31
|
|Frank
|12,0881
|12,1610
|% -1,33
|
|Riyal
|2,9623
|2,9771
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|640
|641
|-15,68
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,14
|8,16
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
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17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
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17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
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17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem