***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeni yatırımlar, kapasite artışları, pazara öncülük etmek ve yurtdışında da güçlü bir marka haline gelmeyi hedefleyen Şirketimiz halka arz izahnamemizde de belirtildiği üzere yurtdışında yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir. Özellikle yurtdışında büyük pazarlarda imalat tesisine sahip olunmasının olası tedarik risklerine karşı koruyucu olacağı ve rekabet avantajı sağlayacağı düşünülmektedir.Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde cidarlı levha üretimi yapan 3 hatta ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan faaliyetlerini 8.000 mtesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin, 19/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden, hisse alım sözleşmesi imzalamıştır. Hisselerin devrine ilişkin süreç devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174382BIST