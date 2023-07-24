***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 20:02
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Amerika Birleşik Devletleri'nde cidarlı levha üretimi yapan 3 hatta ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan faaliyetlerini 8.000 m2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin, sözleşmenin imzalandığı 21/07/2023 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. UG Plast Inc. hisselerinin devrinin tamamlandığı kamuoyunun bilgisine sunulur. Bu alım ile birlikte ABD pazarında rekabet gücümüzün artması ve yeni müşteri kazanımlarına ek olarak toplam yıllık üretim kapasitemizin 11,500 ton artması beklenmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174754
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0205
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1061
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8119
18:051.694,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,24
|Açılış
|: 1.694,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.692,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9318
|26,9373
|% -0,11
|
|Euro
|29,8089
|29,8592
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,4569
|34,6297
|% -0,30
|
|Frank
|30,9127
|31,0989
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1648
|7,2008
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-6,97
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.695
|-6,63
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.032
|11.163
|-146,00
|
|Yarım
|5.516
|5.607
|-73,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.803
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|1,68
|