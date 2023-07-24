***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAmerika Birleşik Devletleri'nde cidarlı levha üretimi yapan 3 hatta ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan faaliyetlerini 8.000 m2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin, sözleşmenin imzalandığı 21/07/2023 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. UG Plast Inc. hisselerinin devrinin tamamlandığı kamuoyunun bilgisine sunulur. Bu alım ile birlikte ABD pazarında rekabet gücümüzün artması ve yeni müşteri kazanımlarına ek olarak toplam yıllık üretim kapasitemizin 11,500 ton artması beklenmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174754BIST