***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2021 08:56
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erpet Turizm İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981051
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0680
|Açılış
|: 13,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,8630
En Düşük
13,6673
18:0515,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0209
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5600
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:05792,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,05
|Açılış
|: 792,58
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
794,25
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7020
|13,7866
|% 0,50
|
|Euro
|15,4721
|15,5571
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,2438
|18,3353
|% 0,74
|
|Frank
|14,9615
|15,0517
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6752
|3,6936
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,42
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,24
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|1,66
|