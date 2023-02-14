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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.02.2023 19:29
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Işık Plastik Paylarının Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve yatırımcıları korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Ek Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 14/02/2023 tarih ve 2023/04 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile Şirket paylarının geri alımına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve yatırımcıları korumak amacıyla,
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı uyarınca gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul'da işlem gördüğümüz pazarda Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,
2. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 20.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 4.000.000 adet (4.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
3. Paylarının geri alım programı süresinin 14.02.2024 tarihinde sona erecek şekilde 1 yıl olarak belirlenmesine,
4. İşlemler için Şirketimiz Genel Müdürü Abdullah Çeker ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Güven Çelikay'ın münferiden yetkilendirilmesine,
5. Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113227


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