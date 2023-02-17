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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.02.2023 09:14
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve yatırımcıları korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 1 0 5,32
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 3.528 0,002 5,33
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 5.997 0,003 5,35
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 5.332 0,003 5,36
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 12.939 0,006 5,38
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 26.659 0,013 5,39
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 8.475 0,004 5,4
ISKPL, TREISKP00027 16.02.2023 29.569 0,014 5,41

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığından toplam 92.500 TL nominal değerli ISKPL payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,043'tür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114604


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