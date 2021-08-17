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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.08.2021 18:26



***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 218.705.000
Mevcut Sermaye (TL) 51.802.638
Ulaşılacak Sermaye (TL) 212.918.465

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISKPL, TREISKP00027 51.802.638 161.115.827,000 311,01857 ISKPL, TREISKP00027 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 51.802.638 161.115.827,000 311,01857

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 124.957.215
Geçmiş Yıl Karları (TL) 36.158.612


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2021 tarih ve 2021/19 sayılı Kararı ile Şirketimizin 218.705.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.802.638 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (%311,0185 oranında) artırılarak 212.918.465 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları 16 Ağustos 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958742


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