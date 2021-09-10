***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.09.2021 21:41
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı SPK Onayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 218.705.000
Mevcut Sermaye (TL) 51.802.638
Ulaşılacak Sermaye (TL) 212.918.465
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISKPL, TREISKP00027 51.802.638 161.115.827,000 311,01857 ISKPL, TREISKP00027 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 51.802.638 161.115.827,000 311,01857
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 124.957.215
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 36.158.612
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2021 tarih ve 2021/19 sayılı Kararı 1 Eylül 2021 tarih ve 2021/21 sayılı karar ile tadil edilmiş, Şirketimizin 218.705.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.802.638 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (%311,0185 oranında) artırılarak 212.918.465 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından 9 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır.
1 Eylül 2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşme tadil metni 9 Eylül 2021 tarihi itibari ile SPK tarafından onaylanmıştır.
Yatırımcılarımıza bilgisine sunulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963307
BIST