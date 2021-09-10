***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı SPK OnayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 218.705.000Mevcut Sermaye (TL) 51.802.638Ulaşılacak Sermaye (TL) 212.918.465Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISKPL, TREISKP00027 51.802.638 161.115.827,000 311,01857 ISKPL, TREISKP00027 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 51.802.638 161.115.827,000 311,01857İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 124.957.215Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 36.158.612Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2021 tarih ve 2021/19 sayılı Kararı 1 Eylül 2021 tarih ve 2021/21 sayılı karar ile tadil edilmiş, Şirketimizin 218.705.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.802.638 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.115.827 TL (%311,0185 oranında) artırılarak 212.918.465 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından 9 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır.1 Eylül 2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşme tadil metni 9 Eylül 2021 tarihi itibari ile SPK tarafından onaylanmıştır.Yatırımcılarımıza bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963307BIST