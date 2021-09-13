Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.09.2021 14:34



***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANdelsiz Sermaye artırımının hak sahiplerine aktarılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 218.705.000
Mevcut Sermaye (TL) 51.802.638
Ulaşılacak Sermaye (TL) 212.918.465

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISKPL, TREISKP00027 51.802.638 161.115.827,000 311,01857 ISKPL, TREISKP00027 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 51.802.638 161.115.827,000 311,01857

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.09.2021

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 124.957.215
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 36.158.612


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963397


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.438
Değişim :  -0,03% |  -0,44
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.448 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 2,42 144.288.795 % 10,00  
CRFSA 42,46 8.258.507 % 10,00  
GESAN 23,78 363.530.642 % 9,99  
YEOTK 38,96 8.978.176 % 9,99  
PENTA 122,20 20.292.345 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4423 8,4440 % -0,14  
Euro 9,9589 10,0082 % -0,04  
Sterlin 11,6414 11,6998 % -0,22  
Frank 9,1216 9,1766 % -0,58  
Riyal 2,2426 2,2538 % -0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 7,65  
Altın Gr. 487 487 0,75  
Cumhuriyet 3.228 3.277 9,00  
Tam 3.214 3.295 9,63  
Yarım 1.554 1.594 4,65  
Çeyrek 779 797 2,33  
Gümüş.Ons 23,79 23,81 0,05  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 -0,01  
B. Petrol 73,63 73,63 0,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru