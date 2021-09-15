***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 218.705.000Mevcut Sermaye (TL) 51.802.638Ulaşılacak Sermaye (TL) 212.918.465Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISKPL, TREISKP00027 51.802.638 161.115.827,000 311,01857 ISKPL, TREISKP00027 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 51.802.638 161.115.827,000 311,01857Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.09.2021İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 124.957.215Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 36.158.612Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2021SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 14.09.2021Ek AçıklamalarBedelsiz Sermaye Artırımı 14.09.2021 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 15.09.2021 tarih ve 10409 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye artırımı 212.918.465 TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964009BIST