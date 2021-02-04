***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2021 18:44
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze-Kocaeli
İnternet Adresi https://www.isikplastik.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@isikplastik.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez (212) 513 6617 (212) 513 6628
Fabrika (262) 751 2235 (262) 751 2240
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Abdülkerim Emek Yatırımcı İlişkiler Danışmanı 11.11.2020 (530) 144 9281 abdulkerim.emek@isikplastik.com.tr
Güven Çelikay Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 01.07.2017 (533) 281 8753 guven.celikay@isikplastik.com.tr
Rasim Akan Mali İşler Müdürü 25.04.2016 (533) 143 0292 rasim.akan@isikplastik.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket geniş anlamıyla Türkiye plastik mamul sektörünün endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Endüstriyel plastik levhalar segmentinde Şirket hammadde olarak ithal menşeili granül polimer plastiği işlemekte ve endüstriyel plastik levha üretmektedir. Burada plastik hammaddesi olarak PC, PMMA, Pet-G kullanmaktadır. Söz konusu plastik levhalar banyo küveti, gürültü bariyeri, duşa kabin camları, reklam ve promosyon ürünleri, reklam tabelaları, buzdolabı iç gövde plakaları, oyuncak, mobilya, banyo ve mutfak dolapları, polis kalkanları, güvenlik camları, çatı ışıklık/skydome, havuz, sera camları, stadyum çatı kaplamaları gibi çok çeşitli uygulama ve alanlarda kullanılmaktadır. Plastikten sofra ve mutfak eşyası segmentinde ise Şirket ithal menşeili Polipropilen (PP) ve Polistren (PS) hammaddelerini işlemekte ve plastikten sofra ve mutfak eşyası üretmektedir. Bu grup içerisinde ayran bardakları, yoğurt kaseleri, tatlı kapları, şarküteri kapları, meşrubat bardakları, tek kullanımlık tabaklar üretilmektedir. Masterbatch ve Compound adı verilen plastik boya ve dolgu malzemesi segmentinde ise Şirket düşük yoğunluklu Polietilen (LDPE), PP ve PS taşıyıcılı plastik dolgu malzemesi ve plastik boyar malzemesi üretmektedir.
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.Ltd.Şti. 39241000 TRY 75,75
Mehmet Çeker 1011345 TRY 1,95
Abdullah Çeker 88000 TRY 0,17
Ahmet Sadin Çeker 88000 TRY 0,17
Esra Çeker 88000 TRY 0,17
Halka Açık 11286293 TRY 21,79
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 51802638 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sirius Plastic LLC Pazarlama ve Satış 137500 137500 USD 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907526
BIST