***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze-Kocaeliİnternet Adresi https://www.isikplastik.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@isikplastik.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMerkez (212) 513 6617 (212) 513 6628Fabrika (262) 751 2235 (262) 751 2240Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAbdülkerim Emek Yatırımcı İlişkiler Danışmanı 11.11.2020 (530) 144 9281 abdulkerim.emek@isikplastik.com.trGüven Çelikay Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 01.07.2017 (533) 281 8753 guven.celikay@isikplastik.com.trRasim Akan Mali İşler Müdürü 25.04.2016 (533) 143 0292 rasim.akan@isikplastik.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket geniş anlamıyla Türkiye plastik mamul sektörünün endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Endüstriyel plastik levhalar segmentinde Şirket hammadde olarak ithal menşeili granül polimer plastiği işlemekte ve endüstriyel plastik levha üretmektedir. Burada plastik hammaddesi olarak PC, PMMA, Pet-G kullanmaktadır. Söz konusu plastik levhalar banyo küveti, gürültü bariyeri, duşa kabin camları, reklam ve promosyon ürünleri, reklam tabelaları, buzdolabı iç gövde plakaları, oyuncak, mobilya, banyo ve mutfak dolapları, polis kalkanları, güvenlik camları, çatı ışıklık/skydome, havuz, sera camları, stadyum çatı kaplamaları gibi çok çeşitli uygulama ve alanlarda kullanılmaktadır. Plastikten sofra ve mutfak eşyası segmentinde ise Şirket ithal menşeili Polipropilen (PP) ve Polistren (PS) hammaddelerini işlemekte ve plastikten sofra ve mutfak eşyası üretmektedir. Bu grup içerisinde ayran bardakları, yoğurt kaseleri, tatlı kapları, şarküteri kapları, meşrubat bardakları, tek kullanımlık tabaklar üretilmektedir. Masterbatch ve Compound adı verilen plastik boya ve dolgu malzemesi segmentinde ise Şirket düşük yoğunluklu Polietilen (LDPE), PP ve PS taşıyıcılı plastik dolgu malzemesi ve plastik boyar malzemesi üretmektedir.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.Ltd.Şti. 39241000 TRY 75,75Mehmet Çeker 1011345 TRY 1,95Abdullah Çeker 88000 TRY 0,17Ahmet Sadin Çeker 88000 TRY 0,17Esra Çeker 88000 TRY 0,17Halka Açık 11286293 TRY 21,79Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 51802638 TRY 100 İmtiyazsız İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSirius Plastic LLC Pazarlama ve Satış 137500 137500 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907526BIST