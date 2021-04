***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 06.10.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 1.95 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ÜyesiABDULLAH ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.12.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür Evet 0.17 Bağımsız Üye DeğilAHMET SADİN ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.07.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür Hayır 0.17 Bağımsız Üye DeğilESRA ÇEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.17 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiABDULKERİM EMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.12.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Danışmanı Erpet Turizm İnş. Tah. San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi / İntaya İntes İnşaat Taahh. Yatırım Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSEZGİN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiMİTAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDULLAH ÇEKER Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de MüdürAHMET SADİN ÇEKER Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de MüdürGÜVEN ÇELİKAY Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıOKTAY EKİNCİ Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Üretim