***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 18:59
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Abdülkerim Emek Yatırımcı İlişkiler Danışmanı 11.11.2020 (530) 144 9281 abdulkerim.emek@isikplastik.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 200039
Güven Çelikay Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 01.07.2017 (533) 281 8753 guven.celikay@isikplastik.com.tr
Rasim Akan Mali İşler Müdürü 25.04.2016 (533) 143 0292 rasim.akan@isikplastik.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.A.Ş. 161.287.807,65 TRY 75,75
Mehmet Çeker 4.156.815,76 TRY 1,95
Abdullah Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Ahmet Sadin Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Esra Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Halka Açık 46.388.752,57 TRY 21,79
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 212918465 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964784
BIST