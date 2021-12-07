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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2021 19:29
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze/Kocaeli
Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cad. 1 Blok No: 1003/9 Çayırova/Kocaeli


Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.A.Ş. 140.208.879,65 TRY 65,85
Mehmet Çeker 4.156.815,76 TRY 1,95
Abdullah Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Ahmet Sadin Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Esra Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Halka Açık 67.467.680,57 TRY 31,69




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981716


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5365 13,5484 % -1,81  
Euro 15,2220 15,2487 % -2,13  
Sterlin 17,8332 17,9227 % -2,20  
Frank 14,5375 14,6251 % -2,10  
Riyal 3,5928 3,6109 % -2,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 4,10  
Altın Gr. 776 776 -13,39  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,09  
Gümüş Gr. 9,78 9,79 -0,15  
B. Petrol 75,95 75,95 2,87  
Seans Raporu 18:05
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