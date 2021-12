***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze/KocaeliGebze OSB2 Mahallesi 1000. Cad. 1 Blok No: 1003/9 Çayırova/KocaeliSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.A.Ş. 140.208.879,65 TRY 65,85Mehmet Çeker 4.156.815,76 TRY 1,95Abdullah Çeker 361.696,34 TRY 0,17Ahmet Sadin Çeker 361.696,34 TRY 0,17Esra Çeker 361.696,34 TRY 0,17Halka Açık 67.467.680,57 TRY 31,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981716BIST