***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 19:29
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gebze OSB Mahallesi İhsan Dede Cad. No:101/1 Gebze/Kocaeli
Gebze OSB2 Mahallesi 1000. Cad. 1 Blok No: 1003/9 Çayırova/Kocaeli
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.A.Ş. 140.208.879,65 TRY 65,85
Mehmet Çeker 4.156.815,76 TRY 1,95
Abdullah Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Ahmet Sadin Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Esra Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Halka Açık 67.467.680,57 TRY 31,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981716
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,2691
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,3256
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05775,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -13,47
|Açılış
|: 775,80
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5365
|13,5484
|% -1,81
|
|Euro
|15,2220
|15,2487
|% -2,13
|
|Sterlin
|17,8332
|17,9227
|% -2,20
|
|Frank
|14,5375
|14,6251
|% -2,10
|
|Riyal
|3,5928
|3,6109
|% -2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,10
|
|Altın Gr.
|776
|776
|-13,39
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|2,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR