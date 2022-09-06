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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2022 19:22
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Erpet Turizm İnş.Tah.San.Tic.A.Ş. 137.108.879,65 TRY 64,40
Mehmet Çeker 4.156.815,76 TRY 1,95
Abdullah Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Ahmet Sadin Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Esra Çeker 361.696,34 TRY 0,17
Halka Açık 70.567.680,57 TRY 33,14

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 06.10.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 1.95 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Üyesi
ABDULLAH ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.12.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür / İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.17 Bağımsız Üye Değil
AHMET SADİN ÇEKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.07.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür Hayır 0.17 Bağımsız Üye Değil
ESRA ÇEKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.17 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDULKERİM EMEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.12.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Danışmanı Erpet Turizm İnş. Tah. San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi / İntaya İntes İnşaat Taahh. Yatırım Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SEZGİN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2021 İcrada Görevli Değil SY Hukuk Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937299 Riskin Erken Saptanması Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
MİTAT ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Türk Hava Kurumu Finans Danışmanlığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937299 Denetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDULLAH ÇEKER Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Pia Akrilik San ve Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür / İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET SADİN ÇEKER Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı Erpet Turizm İnş.Taah.San.ve Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi / Sirius Plastik San ve Tic Ltd. Şti'de Müdür / Gösterge Plastik Amb. San ve Tic. Ltd.Şti'de Müdür / Pia Akrilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
GÜVEN ÇELİKAY Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Pia Akrilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
OKTAY EKİNCİ Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Pia Akrilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060760


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Çeyrek 1.650 1.673 7,00  
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Gümüş Gr. 10,58 10,60 -0,06  
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