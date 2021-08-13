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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

13.08.2021 18:46



***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
2021/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
İKiNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.08.2021 tarih, 2021/20 sayılı kararıyla onaylanmış olan, denetlenmiş 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihli dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hk. 
01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Özet Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu, Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Özet Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar") ile Yönetim Kurulu ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
-  Tarafımızca incelendiğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
Genel Müdür                                                                                  Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Çeker                                                                                              Güven Çelikay




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958098


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