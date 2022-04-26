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***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.04.2022 20:14
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2022
Karar Sayısı
2022/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Konu    :  Sermaye piyasasi kurulu'nun "sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği"nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanı
Karar  : 
Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararı almıştır
            a) Şirketimizce hazırlanan denetlenmemiş 01 Ocak – 31 Mart 2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
            b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
           c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun Şirket'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz,
Karar verilmiştir.
                        
        ___________________
MEHMET ÇEKER
Yönetim Kurulu Başkanı
        ___________________
ABDULLAH ÇEKER
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
        ___________________
AHMET SADİN ÇEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

        ___________________
ESRA ÇEKER
Yönetim Kurulu Üyesi
        ___________________
ABDULKERİM EMEK
Yönetim Kurulu Üyesi
         ___________________
MİTAT ŞAHİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

         

        ___________________
SEZGİN YILDIRIM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
     
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024094


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