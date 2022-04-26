***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/04/2022Karar Sayısı2022/08Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKonu : Sermaye piyasasi kurulu'nun "sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği"nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince sorumluluk beyanıKarar :Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararı almıştıra) Şirketimizce hazırlanan denetlenmemiş 01 Ocak – 31 Mart 2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun Şirket'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz,Karar verilmiştir.___________________MEHMET ÇEKERYönetim Kurulu Başkanı___________________ABDULLAH ÇEKERYönetim Kurulu Başkan Yrd.___________________AHMET SADİN ÇEKERYönetim Kurulu Üyesi___________________ESRA ÇEKERYönetim Kurulu Üyesi___________________ABDULKERİM EMEKYönetim Kurulu Üyesi___________________MİTAT ŞAHİNBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi___________________SEZGİN YILDIRIMBağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024094BIST