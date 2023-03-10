***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uygun olarak paylarımızın halka arzı sonrası yaptığımız ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. İlgili komitelerin çalışma esasları 31 Mart 2021 tarih ve 2021/12 numaralı Genel Kurul Kararı ile belirlenmiştir.1) Denetim KomitesiMitat Şahin (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Yıldırım (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.2) Riskin Erken Saptanması KomitesiSezgin Yıldırım (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkanı) atanmıştır.3) Kurumsal Yönetim KomitesiSezgin Yıldırım ( Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Esra Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) Abdulkerim Emek (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122940BIST