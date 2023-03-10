***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.03.2023 18:53
***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uygun olarak paylarımızın halka arzı sonrası yaptığımız ilk Genel Kurul tarihi itibarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. İlgili komitelerin çalışma esasları 31 Mart 2021 tarih ve 2021/12 numaralı Genel Kurul Kararı ile belirlenmiştir.
1) Denetim Komitesi
Mitat Şahin (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Yıldırım (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.
2) Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sezgin Yıldırım (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkanı) atanmıştır.
3) Kurumsal Yönetim Komitesi
Sezgin Yıldırım ( Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Esra Çeker (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) Abdulkerim Emek (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi) atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122940
BIST
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|Değişim
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|| -61,66
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
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|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
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|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
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|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
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|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
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|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
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|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9603
|18,9683
|% 0,08
|
|Euro
|20,2174
|20,2302
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,7748
|22,8890
|% 1,08
|
|Frank
|20,5117
|20,6353
|% 1,46
|
|Riyal
|5,0348
|5,0601
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.860
|1.861
|29,92
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|17,68
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.664
|7.736
|106,00
|
|Yarım
|3.744
|3.786
|52,00
|
|Çeyrek
|1.872
|1.893
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|0,25
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|0,67
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Seans Raporu
18:05
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17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
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17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
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17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
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17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem