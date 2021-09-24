***ISKPL* *IZMDC* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.09.2021 18:11
çıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL), İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) ve Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/09/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Şemsettin Günaltay ERİKEL
21784528
Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/12/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965217
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.397
En Düşük
1.376
18:058,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0828
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,8786
En Düşük
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18:0510,3824
En Yüksek
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|| 0,0733
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,4184
En Düşük
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18:05499,03
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|| 8,13
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
500,06
En Düşük
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|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,27
|68.344.217
|% -8,84
|
|GESAN
|24,24
|254.953.974
|% -7,20
|
|TEZOL
|15,40
|165.912.087
|% -6,95
|
|SELVA
|7,98
|33.294.641
|% -6,01
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 2,17
|
|GESAN
|24,24
|254.953.974
|% -7,20
|
|BERA
|10,13
|194.143.973
|% 0,30
|
|TEZOL
|15,40
|165.912.087
|% -6,95
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|AKYHO
|2,27
|68.344.217
|% -8,84
|
|BOBET
|5,05
|107.114.034
|% -1,17
|
|UNLU
|6,19
|94.090.712
|% 1,48
|
|ISKPL
|6,51
|87.071.675
|% 2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8468
|8,8481
|% 0,98
|
|Euro
|10,3738
|10,3813
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1372
|% 0,76
|
|Frank
|9,5348
|9,5922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3522
|2,3640
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,87
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|0,59
|
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