***ISKPL* *IZMDC* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









çıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL), İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) ve Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/09/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıŞemsettin Günaltay ERİKEL21784528Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/12/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965217BIST