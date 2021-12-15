***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2021 09:20
***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISKPL
Açıklamalar Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983206
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
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2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
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14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7549
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|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 16,7000
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|Önceki Kapanış
|: 16,2200
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16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
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|Açılış
|: 845,32
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|Önceki Kapanış
|: 819,62
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847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
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|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
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|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
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|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
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|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7960
|14,7976
|% -0,05
|
|Euro
|16,7101
|16,7640
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,52
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,04
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|0,05
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