***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2021 09:13
***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISKPL
Açıklamalar Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983639
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
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|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
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|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
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|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
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|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
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|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
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|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
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|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
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|SEKUR
|18,50
|75.401.890
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|SISE
|17,71
|6.578.189.263
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|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
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|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
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|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
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|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
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|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
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|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
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|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
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|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
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|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,6456
|15,6576
|% 5,76
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|Euro
|17,7216
|17,7646
|% 6,25
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|Sterlin
|20,7891
|20,8933
|% 6,31
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|Frank
|16,9294
|17,0313
|% 6,25
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|Riyal
|4,1606
|4,1815
|% 5,84
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|19,06
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|Altın Gr.
|905
|905
|59,42
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,40
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|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,83
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|B. Petrol
|75,27
|75,27
|1,39
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