***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler ISKPLAçıklamalar Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059210BIST