***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 09:21
***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISKPL
Açıklamalar Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059210
BIST
10:403.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -17,40
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:4018,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:4018,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:40998,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,33
|Açılış
|: 998,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:40
|SMRTG
|41,18
|79.249.979
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|VAKBN
|7,98
|1.155.207.908
|% 9,17
|
|KONTR
|47,50
|224.126.742
|% 9,13
|
|DOBUR
|49,90
|3.009.915
|% 8,48
|
|MTRKS
|52,80
|1.303.526
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,80
|11.006.069
|% -5,56
|
|HALKB
|9,30
|1.530.518.376
|% 7,89
|
|THYAO
|71,50
|1.412.711.074
|% -2,19
|
|VAKBN
|7,98
|1.155.207.908
|% 9,17
|
|PETKM
|14,12
|828.287.044
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,06
|649.629.510
|% 1,25
|
|HALKB
|9,30
|1.530.518.376
|% 7,89
|
|EKGYO
|4,06
|649.629.510
|% 1,25
|
|VAKBN
|7,98
|1.155.207.908
|% 9,17
|
|YKBNK
|7,08
|575.124.120
|% 0,57
|
|ZOREN
|3,06
|231.965.850
|% 4,44
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1998
|18,2104
|% 0,14
|
|Euro
|18,2702
|18,2902
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,0595
|21,1651
|% -0,10
|
|Frank
|18,5795
|18,6914
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8300
|4,8543
|% 0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-6,07
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.711
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.270
|3.307
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-1,04
|