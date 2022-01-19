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***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu

19.01.2022 09:19
***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu


***ISKPL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISKPL

Açıklamalar Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995110


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 12,25 435.916 % 176,55  
BLCYT 15,46 73.552.597 % 0,00  
AYES 24,22 93.719 % 0,00  
AVHOL 6,10 11.721.292 % 0,00  
BAYRK 6,44 2.819.999 % 0,00  
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17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5776 13,5962 % 0,49  
Euro 15,3950 15,4170 % 0,65  
Sterlin 18,4355 18,5279 % 0,54  
Frank 14,7748 14,8638 % 0,55  
Riyal 3,6107 3,6288 % 0,39  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 0,46  
Altın Gr. 792 792 2,79  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,14  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 0,06  
B. Petrol 88,15 88,15 0,64  
Seans Raporu 17:32
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